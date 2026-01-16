Ue non può fare affari con Israele mentre c'è un genocidio a Gaza | la raccolta firme Justice for Palestine
L’iniziativa “Justice for Palestine” è una campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere firme per chiedere la sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele. L’obiettivo è raggiungere un milione di adesioni, evidenziando la richiesta di fermare le relazioni commerciali in risposta alla situazione umanitaria a Gaza. La raccolta firme si è avviata martedì scorso, promuovendo un dibattito sulla politica internazionale e i diritti umani.
Martedì scorso è partita l'iniziativa “Justice for Palestine”, una raccolta firme per la sospensione dell’accordo di associazione tra Bruxelles e Tel Aviv, che punta a raggiungere almeno un milione di adesioni. L'ex eurodeputata Malin Björk (Ela) a Fanpage.it: "assurdo che l'Ue possa avere un partenariato privilegiato con uno Stato che sta commettendo un genocidio e crimini contro l'umanità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Gesù è palestinese”: l’insegna luminosa comparsa a Times Square contro il genocidio a Gaza
Leggi anche: “A Gaza è stato commesso un genocidio culturale”: parla l’ex ministro della Cultura palestinese Atef Abu Saif
A Palermo, nell’Ottocento, c’è stato un uomo che non si è limitato a fare affari: ha provato a cambiare il destino di un’intera città. Si chiamava Ignazio Florio. Nato nel 1838, si ritrovò tra le mani l’eredità commerciale di famiglia… e la trasformò in qualcosa di mol facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.