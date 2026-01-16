Ue non può fare affari con Israele mentre c'è un genocidio a Gaza | la raccolta firme Justice for Palestine

L’iniziativa “Justice for Palestine” è una campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere firme per chiedere la sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele. L’obiettivo è raggiungere un milione di adesioni, evidenziando la richiesta di fermare le relazioni commerciali in risposta alla situazione umanitaria a Gaza. La raccolta firme si è avviata martedì scorso, promuovendo un dibattito sulla politica internazionale e i diritti umani.

