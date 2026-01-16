Ue non può fare affari con Israele mentre c'è un genocidio a Gaza | la raccolta firme Justice for Palestine

L’iniziativa “Justice for Palestine” è una campagna di sensibilizzazione volta a raccogliere firme per chiedere la sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele. L’obiettivo è raggiungere un milione di adesioni, evidenziando la richiesta di fermare le relazioni commerciali in risposta alla situazione umanitaria a Gaza. La raccolta firme si è avviata martedì scorso, promuovendo un dibattito sulla politica internazionale e i diritti umani.

Martedì scorso è partita l'iniziativa “Justice for Palestine”, una raccolta firme per la sospensione dell’accordo di associazione tra Bruxelles e Tel Aviv, che punta a raggiungere almeno un milione di adesioni. L'ex eurodeputata Malin Björk (Ela) a Fanpage.it: "assurdo che l'Ue possa avere un partenariato privilegiato con uno Stato che sta commettendo un genocidio e crimini contro l'umanità". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

