Gherardo Colombo a La Confessione di Gomez Rai3 | La P2 non puntava al colpo di Stato ma a far sì che i cittadini temessero i cambiamenti
Gli elenchi della Loggia P2, Mani Pulite, i fondi neri dell’Iri, il delitto Ambrosoli, il finto rapimento Sindona, i processi di corruzione dei magistrati romani. Gherardo Colombo per oltre trent’anni ha indagato sui casi che hanno segnato la storia giudiziaria d’Italia. Ospite a “La Confessione” di Peter Gomez in onda stasera, 29 novembre, alle 20.20 su Rai 3 ha raccontato la scoperta, insieme al collega Giuliano Turone, dei nomi dei 962 iscritti alla loggia Propaganda 2 di Licio Gelli insieme a 32 buste sigillate dentro la cassaforte di Villa Wanda, la residenza toscana, a Castiglion Fibocchi, del Maestro venerabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
