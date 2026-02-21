Gas e Petrolio | Irap Sale PMI Alleggerite di 90M€

Il governo ha deciso di aumentare l’Irap per le aziende che estraggono e trasportano gas naturale, causando un incremento delle tasse per queste imprese. La misura, inserita nell’ultimo decreto energia, riguarda anche le piccole e medie imprese, che dovranno versare circa 90 milioni di euro in più. Questa modifica riguarda settori chiave dell’energia, influendo sui costi di produzione e sui bilanci aziendali. La decisione entra in vigore immediatamente e interessa molte aziende del settore.

L’ultima versione del decreto energia prevede un ampliamento delle categorie aziendali soggette all’aumento dell’Irap, estendendo la misura anche alle attività di estrazione e trasporto di gas naturale. Questa estensione mira a incrementare le risorse destinate al taglio degli oneri per le piccole e medie imprese (PMI), garantendo un gettito aggiuntivo di circa 90 milioni di euro, che si sommano al miliardo di euro già previsto. La novità, introdotta in fase di bollinatura del provvedimento, riguarda specificamente le aziende coinvolte nell’estrazione di petrolio e gas, nonché nel trasporto del gas, mentre sono state escluse le cokerie e i fornitori di servizi di vapore e aria condizionata.🔗 Leggi su Ameve.eu

