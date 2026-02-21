decreto energia aumento irap esteso a estrazione e trasporto gas

Il decreto energia ha stabilito un aumento dell’Irap che ora riguarda anche le imprese di estrazione e trasporto del gas. Questa misura estende l’obbligo di versamento a nuove categorie di aziende, coinvolgendo anche quelle operanti nel settore energetico. La decisione mira a finanziare un taglio degli oneri per le piccole e medie imprese. La norma, approvata con modifiche, entrerà in vigore nei prossimi mesi e interesserà diversi settori industriali.

Dentro l’estrazione di petrolio e gas, nonché il trasporto di quest’ultimo, fuori le cokerie e i fornitori di vapore e aria condizionata. Nella versione bollinata del decreto Energia, spunta una estensione della platea delle aziende che pagheranno l’incremento di due punti percentuali dell’Irap per un biennio (2026-2027) a favore del taglio degli oneri delle Pmi (Asos) deciso dal governo per assicurare una boccata d’ossigeno anche a queste ultime. La novità dell’ultima ora è contenuta nell’allegato al provvedimento che, attraverso i codici Ateco, individua i destinatari dell’aumento dell’aliquota regionale (articolo 3 del decreto).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Decreto bollette, spunta l’aumento Irap di 2 punti percentuali per chi produce energia e gasIl governo ha deciso di aumentare di 2 punti percentuali l’Irap per le aziende che producono energia e gas, per finanziare un taglio degli oneri in bolletta destinato alle piccole e medie imprese.

Decreto bollette, spunta aumento dell’Irap sulle imprese energetiche. Sale a 115 euro il contributo straordinario per chi ha Isee bassoIl governo ha deciso di aumentare l’Irap sulle aziende energetiche, causando preoccupazioni tra gli operatori del settore.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.