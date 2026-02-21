Garlasco Selvaggia Lucarelli attacca Federica Panicucci sulle domande a Liborio Cataliotti è un pm?

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Federica Panicucci durante una trasmissione televisiva, chiedendole se fosse un pubblico ministero. La giornalista ha commentato con tono diretto le domande della conduttrice all’avvocato di Andrea Sempio, riguardo a un libro comprato a Vigevano. La scena si è infiammata quando Lucarelli ha interrotto, mettendo in discussione la natura delle domande di Panicucci. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Il delitto di Garlasco tiene banco anche al di là delle indagini: la totale copertura mediatica del caso non sfugge, specialmente a Selvaggia Lucarelli che più volte è stata critica nei confronti dei toni usati da conduttori e opinionisti. A questo giro attacca Federica Panicucci, che dal suo salotto di Mattino Cinque dedica ampio spazio alla vicenda. Nel farlo, Lucarelli si riferisce a uno scambio con Liborio Cataliotti, l'avvocato di Andrea Sempio, incalzato da Panicucci sul titolo del libro che l'indagato cercava il 13 e il 14 agosto a Vigevano. "Ma perché incalza con questa arroganza il difensore dell'indagato? È un pm?".