Delitto di Garlasco, Selvaggia Lucarelli critica l’iniziativa della Procura di Pavia che, a suo giudizio, ha finito per inseguire l’inchiesta televisiva delle Iene e il lavoro del “perito” legato alla trasmissione. Intanto proseguono gli accertamenti disposti dagli inquirenti, tra verifiche tecniche sui dispositivi e attività sui reperti già acquisiti. Garlasco, la scelta della Procura e il nodo del “perito delle Iene” Il consulente indicato da Selvaggia Lucarelli Gli accertamenti tecnici in corso Garlasco, la scelta della Procura e il nodo del “perito delle Iene” In un uovo articolo, Selvaggia Lucarelli ha messo a fuoco la decisione della Procura di Pavia di affidare un approfondimento tecnico a un consulente informatico noto per la collaborazione con la trasmissione “Le Iene”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Selvaggia Lucarelli attacca la nuova svolta della Procura legata alle Iene

