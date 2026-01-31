Garlasco la nuova consulenza di Roberta Bruzzone per la parte civile sconfessa Stasi scontro con Abbate

La psicologa Roberta Bruzzone ha annunciato di aver fornito una nuova consulenza nel caso di Garlasco. In questa occasione, ha evidenziato ulteriori contraddizioni dell'imputato Stasi, smentendo alcune delle sue versioni. La scoperta ha riacceso le discussioni tra le parti coinvolte e ha portato a uno scontro diretto con l’avvocato Abbate. La procura sta valutando se queste nuove evidenze possano influire sull’esito del processo.

La consulenza di Roberta Bruzzone Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, Roberta Bruzzone ha dichiarato di aver svolto una consulenza sugli atti del processo ad Alberto Stasi, in particolare sulla perizia che è al centro della condanna, quella sulla camminata. La psicologa ha rivelato di aver “diviso in micro azioni” il comportamento di Stasi, stando alle sue dichiarazioni, e di averlo paragonato con quanto ricostruito dalla perizia. Roberta Bruzzone Avrebbe così trovato ulteriori elementi, oltre a quelli che hanno portato alla condanna, che “sconfessano” la difesa, e che quindi aggravano ulteriormente la posizione di Stasi, già condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, la nuova consulenza di Roberta Bruzzone per la parte civile "sconfessa" Stasi, scontro con Abbate Approfondimenti su Garlasco Processo “Vogliono manipolare l’opinione pubblica, siamo oltre ogni limite. Ecco cosa incastra Stasi”: Roberta Bruzzone furiosa per la nuova (presunta) impronta del delitto di Garlasco L’episodio riguardante il delitto di Garlasco continua a suscitare discussioni e interpretazioni contrastanti. Garlasco, Roberta Bruzzone sul movente di Stasi e Sempio. “Cose raccapriccianti…” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Garlasco Processo Argomenti discussi: Delitto Garlasco, la nuova consulenza della famiglia Poggi: Impossibile evitare pozza di sangue sul gradino; Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio chiede nuovi esami sui pc di Stasi e Chiara Poggi; Garlasco, la nuova consulenza di Roberta Bruzzone per la parte civile sconfessa Stasi, scontro con Abbate; Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio. Caso Garlasco: nuova consulenza Poggi su sangue gradini 'impossibile non sporcarsi'Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Una nuova consulenza sulle macchie presenti sul pavimento della villetta di via Pascoli a Garlasco confermano che ... iltempo.it Garlasco, nuova consulenza su camminata Alberto Stasi/ Ira di De Rensis dopo l’annuncio dei legali dei PoggiDelitto Garlasco, legali famiglia Chiara Poggi annunciano consulenza sulla camminata di Alberto Stasi: la reazione dell'avvocato De Rensis in diretta ... ilsussidiario.net Quarto Grado. . "Ci sono almeno due passaggi nel racconto di Stasi che sono impossibili" La criminologa Roberta Bruzzone anticipa a #Quartogrado lo studio che poi sottoporrà alla parte civile - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.