Vogliono manipolare l’opinione pubblica siamo oltre ogni limite Ecco cosa incastra Stasi | Roberta Bruzzone furiosa per la nuova presunta impronta del delitto di Garlasco

L’episodio riguardante il delitto di Garlasco continua a suscitare discussioni e interpretazioni contrastanti. Recenti analisi indicano una possibile nuova impronta di scarpa insanguinata, rinvenuta sulla scena del delitto. Questi sviluppi alimentano il dibattito pubblico, sollevando questioni sulla veridicità delle ricostruzioni e sull’uso delle prove. È importante analizzare con attenzione le informazioni ufficiali per comprendere meglio le dinamiche di un caso che ha catturato l’attenzione dell’op

L'ennesimo colpo di scena – o presunto tale – sul delitto di Garlasco è servito. Questa volta, come riferito dal Tg1 del 21 dicembre, si tratterebbe di una nuova impronta di una scarpa insanguinata rinvenuta in cima alle scale della villetta in cui fu ritrovato il corpo esanime di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Impronta che per di più sarebbe compatibile con la già nota "traccia 33" lasciata syl muro dall'assassino e che per la procura di Pavia sarebbe di Andrea Sempio. La criminologa Roberta Bruzzone, però, non è affatto convinta rispetto alle ultime ricostruzioni degli inquirenti, e spiega il motivo ai microfoni di Fanpage: " Non è tollerabile una lettura di questo genere che forza in maniera gravissima elementi sulla scena che raccontano altro.

