L’Hotel Bettoja Massimo D’Azeglio di Roma partecipa al recruiting day in vista del TFP Summit di febbraio. L’hotel di lusso, situato in una storica dimora rinascimentale tra Toscana e Umbria, cerca personale per diverse posizioni. L’evento rappresenta un’occasione per incontrare professionisti dell’ospitalità e presentare le opportunità di lavoro in un ambiente che unisce tradizione e modernità.

Firenze, 2 febbraio 2026 - In occasione del TFP Summit (Turismo Formazione Professioni Summit) di Roma, in programma il 12 febbraio 2026 presso l’Hotel Bettoja Massimo D’Azeglio, Villa di Piazzano 5*L, storica dimora rinascimentale immersa nella suggestiva campagna tra Toscana e Umbria e orgoglioso membro di Small Luxury Hotels of the World, parteciperà al recruiting day dedicato ai professionisti dell’ospitalità, offrendo un’occasione unica per incontrare figure di valore del settore, presentare la filosofia di eccellenza dell’hotel e proporre opportunità di carriera in un contesto esclusivo dove tradizione, qualità e innovazione si fondono nell’arte dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hotel di lusso cerca personale: le posizioni aperte

