Garbatella truffa del finto poliziotto | malvivente smascherato aggredisce figlio della vittima

Un uomo di 65 anni di Napoli ha messo in atto una truffa fingendo di essere un poliziotto, cercando di raggirare un anziano nella zona della Garbatella. Quando il figlio della vittima ha scoperto il tentativo, il truffatore lo ha aggredito, scatenando un momento di grande tensione. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato venerdì 20 febbraio, portando via il sospettato in manette. La scena si è svolta davanti a diversi passanti nel quartiere.

Anziano raggirato da un 65enne. I fatti avvenuti nella mattinata di venerdì 20 febbraio Voleva truffare un anziano. Poi ha aggredito il figlio della vittima, che aveva scoperto il raggiro. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti alla Garbatella dove le forze dell'ordine, venerdì 20 febbraio, hanno arrestato un 65enne originario di Napoli. I fatti sono avvenuti poco prima delle 13 in via Pasquale Tosi. Secondo quanto appreso, un 83enne aveva ricevuto tre telefonate e il contenuto era sempre lo stesso: un poliziotto in borghese si sarebbe presentato a casa per controllare la cassaforte.