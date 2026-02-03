Truffa del finto poliziotto denunciato 17enne

Nella mattinata di oggi, un ragazzo di appena 17 anni ha tentato di mettere a segno una truffa fingendosi un poliziotto. La sua mossa è stata subito scoperta e fermata dai veri agenti, che hanno impedito che la truffa andasse a buon fine. Il giovane è stato denunciato.

Ancora una truffa del finto poliziotto, tentata, perché l'autore, un giovanissimo appena 17enne, è stato fermato dai poliziotti veri. Vittima una 65enne in via Vanini, nei pressi di piazza della Vittoria, sabato mattina, 31 gennaio. La donna è stata contatta da uno sconosciuto, presunto poliziotto che le chiedeva oro a causa di una rapina effettuata con l'auto del padre della donna. La 65enne però, insospettita, ha chiamato la questura. I poliziotti giunti sul posto hanno visto il ragazzo e lo hanno fermato. Aveva con sé due telefoni cellulari, sequestrati, e una busta in tela corrispondente a quella consegnata dalla vittima con all'interno una ciotola di porcellana: la 65enne, infatti, avvedutasi dell'inganno, aveva consegnato fittiziamente una sola ciotola di porcellana occultandola all'interno della busta consegnata al 17enne poi identificato.

