Galatasaray sconfitto in campionato | i turchi cadono in casa del Konyaspor Cosa è successo a 4 giorni dal match con la Juventus

Il Galatasaray ha perso in casa del Konyaspor a causa di un gol nei minuti finali. La sconfitta si è verificata quattro giorni prima della partita con la Juventus, complicando la preparazione della squadra turca. I padroni di casa hanno approfittato di una difesa nervosa per segnare il gol decisivo. I giocatori del Galatasaray hanno mostrato nervosismo e difficoltà nel controllo del gioco. La squadra si prepara ora per la prossima sfida, cercando di reagire.

Galatasaray sconfitto dal Konyaspor. L'avvicinamento alla sfida contro la Juventus non è stato sicuramente facile per i turchi. Il resoconto. Il clima di euforia che avvolgeva Istanbul dopo la notte magica di Champions League si è bruscamente raffreddato nel weekend di campionato. Il Galatasaray, atteso da una prova di maturità in Süper Lig, è incappato in un passaggio a vuoto che riapre i dubbi sulla gestione delle energie fisiche e mentali in vista del decisivo ritorno a Torino. La squadra di Okan Buruk ha mostrato il fianco a una sconfitta amara che interrompe il trend positivo delle ultime settimane.