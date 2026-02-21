Galatasaray sconfitto in campionato | i turchi cadono in casa del Konyaspor Cosa è successo

Il Galatasaray ha perso contro il Konyaspor a causa di una rete realizzata nel secondo tempo. La squadra turca ha commesso errori difensivi che hanno facilitato il gol avversario, compromettendo il risultato finale. La sconfitta si è verificata davanti al proprio pubblico, riducendo le possibilità di recupero nel campionato. La squadra dovrà lavorare per migliorare la fase difensiva in vista delle prossime partite. La sconfitta porta con sé alcune preoccupazioni per l’allenatore.

© Juventusnews24.com - Galatasaray sconfitto in campionato: i turchi cadono in casa del Konyaspor. Cosa è successo

Galatasaray sconfitto dal Konyaspor. L’avvicinamento alla sfida contro la Juventus non è stato sicuramente facile per i turchi. Il resoconto. Il clima di euforia che avvolgeva Istanbul dopo la notte magica di Champions League si è bruscamente raffreddato nel weekend di campionato. Il Galatasaray, atteso da una prova di maturità in Süper Lig, è incappato in un passaggio a vuoto che riapre i dubbi sulla gestione delle energie fisiche e mentali in vista del decisivo ritorno a Torino. La squadra di Okan Buruk ha mostrato il fianco a una sconfitta amara che interrompe il trend positivo delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Galatasaray, Osimhen ko: niente Konyaspor per l’incubo della JuveVictor Osimhen non giocherà contro il Konyaspor a causa di un problema al polpaccio. Leggi anche: Domenica In, terrore in studio! Cadono rovinosamente: cosa è successo! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, a Istanbul la seconda sconfitta più pesante di sempre in Europa. Ecco gli altri ko da incubo; Champions League, Juventus torna dal Galatasaray a 13 anni dalla clamorosa eliminazione; Juve, è una sconfitta storica! Per la seconda volta concede 5 o più gol in Europa; Galatasaray-Juventus 5-2, gol e highlights: Lang scatenato, Cabal espulso. Spalletti ko. Juventus-Galatasaray, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: storia della partitaIl sito del calcio europeo, UEFA.com, è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche, e l'organo di governo del calcio in Europa. La UEFA organizza alcune delle competi ... it.uefa.com Konyaspor-Galatasaray, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVEScopri come seguire Konyaspor-Galatasaray gratuitamente in diretta live e streaming su Sisal. La sfida da non perdere. derbyderbyderby.it I bianconeri, dopo la sconfitta con il Galatasaray, perdono anche con i lariani. - facebook.com facebook "SIAMO MOLTO ARRABBIATI" Thuram triste a fine partita, ma anche arrabbiato per il risultato: "Dobbiamo reagire da squadra" Ora testa al Galatasaray per rimontare la sconfitta in Champions, poi la Roma #Thuram #SpazioJ x.com