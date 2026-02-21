Gal MontagnAppennino bando da 782mila euro

Il Gal MontagnAppennino ha destinato 782mila euro a favore di piccole e micro imprese locali. Questa somma, suddivisa in contributi che variano tra 5mila e 40mila euro, mira a sostenere aziende che operano nelle zone montane e appenniniche. La decisione nasce dall’esigenza di rafforzare lo sviluppo economico del territorio attraverso investimenti concreti. Le imprese interessate possono presentare le domande di finanziamento entro i prossimi mesi.

© Lanazione.it - Gal MontagnAppennino, bando da 782mila euro

Ammonta a 782mila euro la dotazione finanziaria sotto l’ombrello del Gal MontagnAppennino destinata piccole e micro imprese dei territori, contributi minimi da 5mila e massimi da 40mila euro, del Gal MontagnAppennino. Il bando Srd14 "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali" dà la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati alle piccole e micro imprese, con un occhio di riguardo all’imprenditoria giovanile, investimenti coperti fino al 65 per cento per chi opera nei settori del commercio, turismo, artigianato, servizi alla persona e alle imprese. La nuova programmazione si apre con un bando che rappresenta un aiuto fondamentale al tessuto imprenditoriale dei territori – commenta Marina Lauri, presidente del Gal MontagnAppennino, negli incontri informativi sul territorio – mentre è già in uscita un successivo bando che verrà dedicato in maniera specifica agli enti e alle associazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it Bando del Gal da ottocentomila euro per sostenere il territorioIl Gal MontagnAppennino ha aperto un bando da 800 mila euro per aiutare le imprese locali. Gal Appennino in campo. Sostegni ai castanicoltori. Pronto un nuovo bandoIl Gal Appennino Bolognese annuncia un nuovo bando dedicato al sostegno dei castanicoltori, con l’obiettivo di valorizzare i castagneti da frutto dell’alta vallata del Santerno, in particolare l’area di Alidosa. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gal MontagnAppennino, bando da 782mila euro; 780mila euro per le imprese rurali, nuovo bando del Gal MontagnAppennino; Bando del Gal da ottocentomila euro per sostenere il territorio. 782mila euro per le imprese delle aree rurali: parte il bando del Gal MontagnAppenninoContributi fino al 65 per cento per micro e piccole imprese di commercio, turismo, artigianato e servizi. Incontri informativi al via dal 18 febbraio ... luccaindiretta.it Bando del Gal da ottocentomila euro per sostenere il territorioUn importante sostegno per il territorio arriva grazie al nuovo bando del Gal MontagnAppennino e la presidente, Marina Lauri, ... msn.com Presentato il nuovo bando del Gal MontagnAppennino. 780 mila euro per le piccole e micro imprese dei territori rurali. - facebook.com facebook