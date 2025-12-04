Gabry Ponte domina Spotify Wrapped 2025 | è il DJ italiano più ascoltato al mondo E San Siro Dance 2026 è già un successo parterre sold out

Gabry Ponte si conferma un nome di riferimento assoluto per la musica dance italiana nel mondo: nella classifica Spotify Wrapped 2025 è il DJ-producer italiano più ascoltato a livello globale e il #2 artista italiano più ascoltato all’estero. Un traguardo che arriva a chiusura di un anno già ricco di record e che prepara terreno a un nuovo appuntamento gigantesco: “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano, con parterre già completamente sold out. San Siro torna a essere la più grande dancefloor d’Italia. Dopo lo show-evento dello scorso giugno, che ha segnato la storia dei live in Italia, Gabry Ponte è pronto a far ballare di nuovo il tempio milanese con una serata pensata come una festa totale, costruita sulle hit che hanno definito (e continuano a definire) l’identità della musica dance. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

