Gabry Ponte domina Spotify Wrapped 2025 | è il DJ italiano più ascoltato al mondo E San Siro Dance 2026 è già un successo parterre sold out
Gabry Ponte si conferma un nome di riferimento assoluto per la musica dance italiana nel mondo: nella classifica Spotify Wrapped 2025 è il DJ-producer italiano più ascoltato a livello globale e il #2 artista italiano più ascoltato all’estero. Un traguardo che arriva a chiusura di un anno già ricco di record e che prepara terreno a un nuovo appuntamento gigantesco: “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano, con parterre già completamente sold out. San Siro torna a essere la più grande dancefloor d’Italia. Dopo lo show-evento dello scorso giugno, che ha segnato la storia dei live in Italia, Gabry Ponte è pronto a far ballare di nuovo il tempio milanese con una serata pensata come una festa totale, costruita sulle hit che hanno definito (e continuano a definire) l’identità della musica dance. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Un daytime intenso, dominato dalla gara inediti giudicata da Gabry Ponte. Gli allievi presentano i loro brani tra personalità, crescita e incoraggiamenti, fino alla classifica finale che sorprende Plasma e sprona tutti - facebook.com Vai su Facebook
Riccardo è pronto a cantare la sua "PRIMA DI ADESSO" di fronte a Gabry Ponte! Ascoltalo ora, clicca qui ? amici.lnk.to/primadiadesso #Amici25 Vai su X
Spotify Wrapped 2025. Chi domina la scena italiana e internazionale - Sono stati pubblicati i dati di fine anno di Spotify Wrapped 2025 e, senza alcuna ... Scrive msn.com
Gabry Ponte a Eurovision 2025 con Tutta l’Italia: San Marino in gara col secondo italiano più ascoltato su Spotify - Gabry POnte porterà il suo tormentone Tutta l’Italia all’Eurovision dopo aver vinto il San Marino Song Contest: il dj è il secondo artista italiano più ascoltato al mese su Spotify. fanpage.it scrive
Spotify, Sfera Ebbasta l'artista più ascoltato in Italia - Al primo posto degli ascolti, dopo un anno, torna Sfera Ebbasta, seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracas ... Scrive msn.com
Gabry Ponte, il dj a San Siro per una notte dance - Il dj e producer Gabry Ponte, terzo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify (nominato ai Grammy e con oltre 3 ... Da repubblica.it
Gabry Ponte apre la finale di Sanremo 2025: dagli Eiffel 65 alla sigla del Festival - Sarà Gabry Ponte ad aprire stasera, sabato 15 febbraio 2025, la serata finale della 75° edizione del Festival di Sanremo. Segnala gazzetta.it
Sanremo, Gabry Ponte è l'ospite di apertura della serata finale - Gabry Ponte è l'ospite di apertura della serata finale della 75/a edizione del Festival di Sanremo. Secondo ansa.it