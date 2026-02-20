Gabry Ponte San Siro 2026 | Ecco come sarà lo show

Gabry Ponte ha portato il suo show a San Siro nel 2025, attirando 56 mila persone e diventando il primo dj a esibirsi come headliner in uno stadio. La causa di questo successo è il suo talento e la capacità di coinvolgere il pubblico con performance energetic. Durante l'evento, il dj ha suonato i suoi più grandi successi, creando un’atmosfera unica. Ora, con l’edizione del 2026 prevista a Milano, i fan attendono con ansia lo spettacolo che promette di essere ancora più grande e avvincente.

Gabry Ponte, il dj e producer italiano più influente e ascoltato al mondo con oltre 6 miliardi di stream, nel 2025 è stato il primo dj a esibirsi come headliner in uno stadio, con uno show sold out da 56 mila presenze a San Siro. Il 27 giugno 2026 tornerà a far ballare il Meazza con "SAN SIRO DANCE 2026". Lo abbiamo incontrato nel suo studio di Milano per farci raccontare come si sta preparando a questo grande evento.