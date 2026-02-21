Gabriella la piemontese ci ripensa e torna a L' Eredità | vola a La Ghigliottina per la terza sera consecutiva

Gabriella, la concorrente di Asti, ha deciso di tornare a L'Eredità dopo aver annunciato il ritiro. La sera di ieri, venerdì 20 febbraio, ha partecipato alla gara e si è sfidata anche con La Ghigliottina, arrivando per la terza volta consecutiva. La sua scelta ha sorpreso i presentatori e il pubblico in studio, che si chiedono se continuerà a competere nelle prossime puntate. La sua presenza ha acceso l’interesse di chi segue il quiz.

Rischia l'eliminazione ma arriva al gioco finale con la parola da indovinare che vale 12.500 euro Colpo di scena nella puntata di ieri, venerdì 20 febbraio, a L'Eredità. Gabriella, la concorrente piemontese, di Asti, che nelle due sere precedenti aveva vinto 260 mila euro, a dispetto del ritiro annunciato a sorpresa al termine della puntata precedente, si è regolarmente presentata in studio per difendere il meritato titolo di campionessa. Gabriella, al termine della puntata di giovedì 19 febbraio, dove aveva vinto a La Ghigliottina altri 100 mila euro che si erano sommati ai 160 mila vinti mercoledì 18 febbraio aveva detto: "Io credo di aver fatto più di quello che neanche lontanamente potevo immaginare.🔗 Leggi su Torinotoday.it A L’Eredità, la campionessa Gabriella ci ripensa e torna in gara: aveva rinunciato per “lasciare posto ad altri”Gabriella, vincitrice di 260mila euro a L’Eredità, ha deciso di tornare in gara dopo aver annunciato il ritiro. Leggi anche: L’Asta Taverne vola! Decide Cappelli. Arriva la terza vittoria consecutiva Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gabriella, la piemontese annuncia il ritiro da L'Eredità dopo aver vinto 260mila euro in due sere; L’Eredità, la campionessa piemontese Gabriella lascia da trionfatrice: vince 260mila euro e dice addio. Gabriella, la piemontese annuncia il ritiro da L'Eredità dopo aver vinto 260mila euro in due sereIncredibile quanto successo a L'Eredità. Ieri, giovedì 19 febbraio, la campionessa, l'astigiana Gabriella, ha vinto per la seconda sera consecutiva alla Ghigliottina. Ai 160 mila euro in gettoni d'oro ... torinotoday.it Quotidiano Piemontese added a new... - Quotidiano Piemontese - facebook.com facebook