L’Asta Taverne vola! Decide Cappelli Arriva la terza vittoria consecutiva
ASTA ANTELLA ASTA TAVERNE (4-3-3): Cefariello; Migliorini, Manganelli, Curcio, Cavallini; Mussi, Ceccatelli (10’ st Violante), Hoxhaj (36’ st Biagi); Baroni (20’ st Cianciolo), Bandini (26’ st Cappelli), Galardi (36’ st Piliu). Panchina: Lombardini, Boduri, Amadori, Dragoni. Allenatore Bartoli. ANTELLA (4-1-4-1): Carcani; Paternò, Rontini, Frosali, Petrioli; Calamai; Capanni (31’ st Talenti), Sdaigui, Lunghi, Solinas (7’ pt Gjana); Geraci. Panchina: Scrò, Virdis, Chiarimenti, Carrai, Papalini, Baggiani. Allenatore Sireno. Arbitro Fantoni di Valdarno (Angelici e Anello). Reti: 4’ st Cappelli. Note – Ammoniti Hoxhaj, Bandini, Lunghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Bella vittoria dell'Asta Taverne che conquista la terza vittoria consecutiva e conferma l'ottimo momento - facebook.com Vai su Facebook