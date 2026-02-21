A L'Eredità la campionessa Gabriella ci ripensa e torna in gara | aveva rinunciato per lasciare posto ad altri

Gabriella, vincitrice di 260mila euro a L’Eredità, ha deciso di tornare in gara dopo aver annunciato il ritiro. Aveva lasciato il gioco per fare spazio agli altri concorrenti e dimostrare generosità. Tuttavia, la sua voglia di sfida e il desiderio di riprovarci l’hanno portata a riconsiderare la scelta. Nella puntata del 20 febbraio, si è presentata di nuovo davanti al pubblico, pronta a sfidare gli altri partecipanti.

Dopo aver vinto 260mila euro e aver dichiarato di volersi ritirare dal gioco per generosità verso gli altri concorrenti, la campionessa Gabriella si ripresenta a L'Eredità nella puntata del 20 febbraio. Stavolta, però, la partita non le sorride. Ci ho ripensato! " Gabriella, dopo aver dato l'addio a L'Eredità la sera prima, ha stupito tutti tornando in studio, decisa a non lasciare il suo posto da campionessa. Marco Liorni, quasi divertito, ha svelato il colpo di scena in diretta: l'aspirante ex campionessa