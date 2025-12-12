Utilizzo del demanio marittimo Via libera della Regione al piano | novità sulle spiagge a Marinella

La Regione ha ufficialmente approvato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime proposto dal Comune di Sarzana. L'intervento prevede novità e sviluppi riguardanti le spiagge di Marinella, segnando un passo importante nella gestione e valorizzazione del demanio marittimo locale. L’approvazione rappresenta un'opportunità di rilancio per la zona e il suo patrimonio costiero.

Sarzana, 12 dicembre 2025 – La Regione ha approvato il progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime adottato dal Comune di Sarzana. Lo ha fatto con decreto dirigenziale, su proposta dell'assessore al Demanio marittimo Marco Scajola. Sarzana era l'unico, tra i 61 Comuni costieri liguri, a non avere ancora il Piano, strumento che definisce gli usi del litorale e permette ai comuni di accedere ai fondi regionali destinati alle spiagge per ripascimenti, pulizia, sicurezza e accessibilità. Nello specifico, il piano definisce 1647 metri lineari balneabili come fronte mare, di cui oltre il 40 per cento destinato a spiagge libere e libere attrezzate.

