Demanio marittimo nuovo consulente per il sindaco di Porto Empedocle

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha nominato l’ingegnere Pasquale Patti consulente a titolo gratuito per supportare l’amministrazione nelle attività di indirizzo e monitoraggio del programma politico-amministrativo.Piani di utilizzo del demanio, che disastro: in provincia solo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . Sequestrato, ad Ischia, un maxi resort di lusso. Otto gli indagati per lottizzazione abusiva di manufatti realizzati sul demanio marittimo in area sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici ed idrogeologici. Non solo, sono accusati anche di realizz - facebook.com Vai su Facebook

Sentenza CdS 14/10/25: le opere non amovibili su demanio marittimo passano ipso jure allo Stato alla scadenza della concessione. Non serve altro atto. gdc.ancidigitale.it/opere-sui-beni… Vai su X

Demanio: Callari, nuovo Pud marittimo aggiungerÃ valore a territorio - Oggi a Udine l'incontro tra l'assessore e le associazioni di categoria per discutere sulla revisione del Piano vigente Udine, 26 feb - Da ilgazzettino.it

Demanio: Callari, modifiche obbligo salvamento con nuovo Pud marittimo - "La revisione del Piano di utilizzo del demanio marittimo con finalitÃ turistico ricreativa introdurrÃ una significativa novitÃ in merito al servizio di salvamento nelle spiagge. Si legge su ilgazzettino.it

Demanio marittimo, Scajola 'serve normativa nazionale' - L'assessore regionale al demanio marittimo e coordinatore del tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola è intervenuto oggi, su invito di Confartigianato ... Lo riporta ansa.it

Acciaroli, sequestri e sanzioni contro l’abusivismo sul demanio marittimo - Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e contrasto all’abusivismo demaniale da parte della Guardia Costiera di Acciaroli, impegnata in una capillare azione di controllo lungo il litorale di ... Secondo ilmattino.it

Info, in evidenza il sito "Demanio marittimo e opere marittime" - notizie sui porti regionali, quali una loro descrizione, l’indicazione dei confini ed alcune fotografie; normativa di settore; descrizione dei procedimenti amministrativi per utilizzare il demanio ... Lo riporta regione.campania.it

Demanio marittimo occupato abusivamente, sanzioni e sequestri - Nelle ultime ore diversi i sequestri e le sanzioni comminate nel napoletano. Secondo rainews.it