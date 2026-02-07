Vado con Roberto Vannacci Si scopre chi è l’altro parlamentare che sceglie Futuro nazionale

Un deputato di Bari ha lasciato la Lega e ha annunciato di unirsi a Roberto Vannacci. La decisione arriva dopo settimane di riflessione, e rappresenta un cambio di rotta importante nel suo percorso politico. Ora si attende di capire quali saranno le conseguenze di questa scelta nel panorama politico locale e nazionale.

Dopo un lungo periodo di riflessione personale e politica, un deputato barese ha annunciato la sua uscita dalla Lega, segnando una svolta significativa nel suo percorso parlamentare. La comunicazione è arrivata attraverso un post pubblicato sui social, canale scelto per spiegare pubblicamente una decisione che, come lui stesso lascia intendere, non è stata improvvisa ma maturata nel tempo, tra dubbi crescenti e un senso di distanza sempre più evidente rispetto al gruppo di appartenenza. Nel messaggio, fa riferimento a un dissenso politico progressivo, nato da una percezione di scollamento tra le proprie convinzioni e la linea intrapresa dal partito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

“Vado con Vannacci”. Chi è il parlamentare che sceglie Futuro nazionale

Un nuovo segnale arriva dalla scena politica italiana.

Futuro Nazionale, chi è dentro e chi orbita attorno al nuovo partito di Roberto Vannacci

Con l’annuncio della sua uscita dalla Lega, Roberto Vannacci ha lanciato ufficialmente Futuro Nazionale.

Intervento dell'On. Roberto Vannacci al Parlamento Europeo del 07.10.2025

Argomenti discussi: Lega, un altro addio: Vado con Vannacci, l'annuncio di Sasso; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; Vannacci: Ho un sogno e ora vado lontano. Il piano per il 2027, in Europa verso AfD; Vannacci: Dalle armi a Kiev alla legge Fornero, il traditore è Salvini. Il 4% per qualcosa che non esiste è una bella rampa di lancio.

vado con roberto vannacciLega, Sasso lascia: Vado con Vannacci, lo seguo in Futuro NazionaleRossano Sasso lascia la Lega e segue Roberto Vannacci per entrare in Futuro Nazionale, il partito fondato dall'ex generale. Dopo mesi di riflessioni, per me non scontate e semplici, ho deciso di usci ... adnkronos.com

vado con roberto vannacciAnch’io me ne vado con Vannacci, l'annuncio ufficiale in ParlamentoIl movimento Futuro Nazionale, guidato da Vannacci, sta attirando crescente attenzione e un numero sempre maggiore di sostenitori nel contesto politico attuale. notizie.it

