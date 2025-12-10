Furto in casa sventato | ladri in fuga nelle campagne sannite

Stamattina, un tentativo di furto in una casa di Melizzano è stato prontamente sventato dalla Squadra Volante di Telese Terme. Durante un servizio di prevenzione, gli agenti hanno intercettato e inseguito alcuni ladri travisati, che sono riusciti a fuggire nelle campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nelle prime ore di questa mattina, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di PS di Telese Terme sventava un furto in abitazione, infatti, impegnata nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori nel comune di Melizzano (BN) notava un'autovettura Ford Focus i cui occupanti, con il volto travisato, alla vista degli operatori, si dileguavano velocemente nelle campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce. Da accertamenti effettuati sul posto, la predetta autovettura risultava essere di proprietà di un uomo residente in Sessa Aurunca (CE) che nella giornata di ieri ne aveva denunciato il furto.

