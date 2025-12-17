Montoro ladri messi in fuga dai Carabinieri | tentato furto sventato a San Eustachio
Nelle ultime ore, a Montoro, un tentativo di furto nella frazione di San Eustachio è stato prontamente sventato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra, che hanno messo in fuga i ladri e garantito la sicurezza della comunità.
MONTORO – Un tentativo di furto è stato interrotto nelle ultime ore nella frazione San Eustachio di Montoro grazie all’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Solofra.I malviventi, individuata la presenza dei militari, si sono dileguati nelle campagne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
