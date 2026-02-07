Treni nel caos cavi tranciati e un incendio doloso | ritardi e cancellazioni E' stato un atto di sabotaggio
Questa mattina a Bologna e Pesaro i treni sono rimasti fermi a causa di un atto di sabotaggio. I cavi sono stati tranciati e c’è stato anche un incendio doloso, che ha provocato ritardi e cancellazioni sulla linea Bologna-Ancona. La situazione ha creato disagi pesanti per i pendolari e le ferrovie stanno ancora cercando di ripristinare il servizio.
Un atto di sabotaggio dietro il caos treni della mattina di oggi, 7 febbraio, a Bologna e Pesaro. Forti disagi anche in Romagna con ritardi e cancellazioni, sulla linea Bologna-Ancona. Dalle 8.30 i treni sono in forte ritardo a causa dell'incendio a un deviatoio sulla linea ferroviaria Bologna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
