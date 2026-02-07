Treni in ginocchio cavi tranciati e un incendio doloso | ritardi e cancellazioni Sono state azioni di sabotaggio

Questa mattina, i treni tra Bologna e Pesaro sono rimasti fermi o hanno subito forti ritardi. Alcuni cavi sono stati tranciati e ci sono stati anche un incendio doloso. Le autorità parlano di sabotaggio che ha causato il caos sulla linea Bologna-Ancona, creando disagi anche in Romagna. I treni sono stati cancellati o hanno subito grosse variazioni di percorso.

Un atto di sabotaggio dietro il caos treni della mattina di oggi, 7 febbraio, a Bologna e Pesaro. Forti disagi anche in Romagna con ritardi e cancellazioni, sulla linea Bologna-Ancona. Dalle 8.30 i treni sono in forte ritardo a causa dell'incendio a un deviatoio sulla linea ferroviaria Bologna.

