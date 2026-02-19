Giornalista ubriaca in diretta da Milano Cortina poi le scuse pubbliche | cosa è successo
Una giornalista ha causato scalpore durante una diretta dai Giochi di Milano Cortina, mostrando segni evidenti di ubriachezza. Con lo sguardo smarrito e parole confuse, ha faticato a mantenere il filo del discorso. La scena è diventata virale sui social e ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Dopo l’incidente, la giornalista ha pubblicato delle scuse ufficiali sui suoi canali. La trasmissione è stata interrotta per alcuni minuti, lasciando gli spettatori senza risposte immediate.
(Adnkronos) – Sguardo smarrito, parole biascicate e frasi quasi prive di senso. Quello che doveva essere un semplice collegamento dai Giochi invernali di Milano Cortina si è trasformato in un caso mediatico internazionale. Protagonista, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason, volto di ‘Channel 9’ e inviata del programma Today. Durante il collegamento dedicato. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: “Ho sbagliato, non avrei dovuto bere”Danika Mason, giornalista australiana, ha causato scalpore durante un collegamento dai Giochi invernali di Milano-Cortina quando si è mostrata visibilmente ubriaca in diretta.
Olimpiadi, la giornalista in onda ubriaca: il caos, poi l’annuncio al pubblico in direttaDurante una diretta dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, la giornalista italiana è apparsa visibilmente ubriaca, creando scompiglio sul set.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: Ho sbagliato, non avrei dovuto bere; Olimpiadi Milano-Cortina, imbarazzo in diretta: l'inviata è ubriaca. Straparla di prezzo del caffè in Italia e iguane negli Usa. Video.
La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: Ho sbagliato, non avrei dovuto bereLa giornalista australiana Danika Mason si è scusata in diretta tv dopo essere apparsa ubriaca in un collegamento dai Giochi invernali Milano-Cortina ... fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina, imbarazzo in diretta: l'inviata è ubriaca. Straparla di prezzo del caffè in Italia e iguane negli Usa. VideoIl collegamento di Danika Mason è diventato subito virale. Ma è stata perdonata: Non importa, sei una leggenda ... affaritaliani.it
Il Mattino. . Dove vivere a piedi l’esperienza di #MilanoCortina2026 Ecco tutti gli eventi dedicati al pubblico per le Olimpiadi Invernali a Milano #ilmattino #milanocortina2026 #olimpiadiinvernali facebook
Milano Cortina, lo chef di Casa Italia: "La giacca speciale, gli australiani e l'aceto sulla pasta e... Vi racconto le Olimpiadi" x.com