Giornalista ubriaca in diretta da Milano Cortina poi le scuse pubbliche | cosa è successo

Una giornalista ha causato scalpore durante una diretta dai Giochi di Milano Cortina, mostrando segni evidenti di ubriachezza. Con lo sguardo smarrito e parole confuse, ha faticato a mantenere il filo del discorso. La scena è diventata virale sui social e ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Dopo l’incidente, la giornalista ha pubblicato delle scuse ufficiali sui suoi canali. La trasmissione è stata interrotta per alcuni minuti, lasciando gli spettatori senza risposte immediate.

(Adnkronos) – Sguardo smarrito, parole biascicate e frasi quasi prive di senso. Quello che doveva essere un semplice collegamento dai Giochi invernali di Milano Cortina si è trasformato in un caso mediatico internazionale. Protagonista, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason, volto di ‘Channel 9’ e inviata del programma Today. Durante il collegamento dedicato. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La giornalista australiana va in onda da Milano-Cortina ubriaca: “Ho sbagliato, non avrei dovuto bere”Danika Mason, giornalista australiana, ha causato scalpore durante un collegamento dai Giochi invernali di Milano-Cortina quando si è mostrata visibilmente ubriaca in diretta.

Olimpiadi, la giornalista in onda ubriaca: il caos, poi l’annuncio al pubblico in direttaDurante una diretta dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, la giornalista italiana è apparsa visibilmente ubriaca, creando scompiglio sul set.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.