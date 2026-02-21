Fuori i cogl | così lo Stadium fischia e contesta la Juve Si salvano solo Yildiz e Morata

I tifosi dello Stadium hanno fischiato e contestato la Juventus dopo la recente sconfitta contro il Como, attribuendo la colpa alle prestazioni della squadra. La contestazione si è intensificata quando i supporter hanno rivolto insulti ai giocatori, chiedendo più impegno e risultati. Solo Yildiz e Morata sono stati risparmiati dai commenti più duri. La tensione tra i fan e la squadra si fa sentire sempre più forte. La società ora deve affrontare questa reazione.

Fischi assordanti, cori di frustrazione e qualche insulto. E pensare che alla fine di gennaio la Juventus ci era arrivata con la convinzione che, dopo tutto, mettere mano alla rosa non sarebbe stato poi così necessario visto il continuo e progressivo miglioramento delle prestazioni di squadra e visto il nuovo orizzonte tratteggiato dalla gestione di Luciano Spalletti. Adesso, 21 giorni dentro al mese di febbraio, i tifosi sembrano rivivere un triste "dejà vu" vissuto e rivissuto negli ultimi anni in casa bianconera. E giù fischi all'Allianz Stadium, esasperato da un rosa sempre diversa, ma ciclicamente schiava di ricorrenti punti deboli, tecnici e caratteriali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

