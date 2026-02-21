Disastro Juventus il Como espugna lo Stadium | Spalletti nel mirino la curva contesta

Il Como ha vinto una partita importante contro la Juventus, causando grande delusione tra i tifosi bianconeri. La causa è la prestazione superiore degli ospiti, che hanno sfruttato le debolezze della squadra di casa con azioni rapide e precise. La curva ha contestato la squadra e l’allenatore, chiedendo più impegno. La sconfitta ha suscitato molte critiche e discussioni tra i supporter juventini. La squadra ora cerca di reagire dopo questo risultato negativo.

Il sabato pomeriggio dell'Allianz Stadium si trasforma in un incubo a tinte bianconere. La Juventus cade rovinosamente tra le mura amiche, travolta da un Como cinico, organizzato e padrone assoluto del campo. Lo 0-2 finale è lo specchio fedele di una crisi che appare ormai irreversibile: la squadra di Luciano Spalletti non solo perde il contatto con la zona Champions, ma subisce la durissima contestazione del proprio pubblico, che al triplice fischio ha intonato cori inequivocabili contro la società e i calciatori. «Vogliamo undici leoni», ha tuonato la curva, mentre i fischi assordanti accompagnavano l'uscita dal campo di una compagine apparsa priva di anima e idee.