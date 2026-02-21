Funzionalità di maps che mi trattiene dal passare ad apple

Google Maps ha causato frustrazione a molti utenti iOS, perché manca la funzione picture-in-picture. Questa caratteristica permette di guardare le mappe mentre si usano altre app, ma su Apple Maps è assente. Per chi dipende dalla navigazione durante le attività quotidiane, questa differenza crea difficoltà. Molti preferiscono rimanere con Google Maps, anche se hanno scelto un dispositivo Apple. La scelta tra le due app continua a dividere gli utenti.

Questo testo presenta un confronto tra le esperienze di utilizzo di Google Maps e Apple Maps su dispositivi iOS, evidenziando l'impatto della mancanza del supporto al picture-in-picture e le ripercussioni sulla navigazione quotidiana. Si prendono in esame ambiti pratici, transizioni tra sistemi operativi e l'uso su smartphone moderni, inclusa la convivenza tra Android e iPhone 16e nel corso di periodi di prova. map su iphone: mancanza del picture-in-picture frena l'esperienza di navigazione. Nel passaggio da sistemi aperti a quelli chiusi, emerge come Google Maps risulti completo per le esigenze di orientamento, mentre Apple Maps, pur presente, non offre la stessa completezza.