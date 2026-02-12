Apple rende più facile lasciare iphone e passare ad android

Apple semplifica il passaggio da iPhone ad Android. Con l’ultimo aggiornamento iOS 26.3, l’azienda ha inserito uno strumento integrato che aiuta gli utenti a trasferire i dati tra i due sistemi. Basta seguire pochi passaggi e il processo diventa più veloce e diretto. In questo modo, Apple cerca di attirare chi ha deciso di abbandonare iPhone per passare a dispositivi Android senza troppe complicazioni.

l’aggiornamento ios 26.3 introduce uno strumento integrato per facilitare la migrazione dei dati da iphone a dispositivi Android. l’opzione, disponibile nelle impostazioni, permette di trasferire contenuti chiave quali foto, messaggi, password e note, offrendo un’alternativa senza necessità di installare applicazioni aggiuntive sul proprio iphone. le funzionalità principali andranno a snellire la transizione tra sistemi operativi, riducendo tempi e passaggi tecnici per gli utenti. trasferimento dati iphone verso android con ios 26.3. l’aggiornamento aggiunge un tool denominato Transfer to Android accessibile dalle impostazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Un ingegnere di Google ha annunciato che nel 2026 arriveranno aggiornamenti di Android dedicati a QuickShare, con l'obiettivo di rendere più facile trasferire foto da Android a MacBook.

