"Il 2026 ci vedrà impegnati a mettere in atto il piano strategico triennale ‘Responsabilità collettiva, sviluppo sostenibile, futuro condiviso’ per rilanciare e consolidare il nostro posizionamento come leader nel mercato dei servizi e delle costruzioni. Il piano intende essere una dichiarazione d’impegno per un futuro più solido, responsabile e sostenibile". Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi, riassume così lo scenario della cooperativa, che vanta un fatturato complessivo di oltre 122 milioni di euro e 3.248 occupati, di cui 1.000 anche soci. Nel 2025 la cooperativa ha festeggiato il 50° anniversario della propria fondazione e conta 1300 dipendenti in Emilia-Romagna, di cui 900 nella provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cooperativa Formula Servizi. Nel 2025 un fatturato di 122 milioni. Lavoratori, al 90% stipendi più alti

Leggi anche: Meno tasse al ceto medio e stipendi più alti. Si può fare? Cosa c'è nel piano del governo

Leggi anche: 2WATCH cresce del 60% nel 2025 e punta ai 6 milioni di fatturato nel 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Generazioni Romagna, giovani cooperatori a confronto con il presidente di Legacoop nazionale; Sanità, i lavoratori del Cup (servizio in appalto a una cooperativa) protestano: Basta regalare le ore di lavoro in più; I giovani di Generazioni Romagna incontrano il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini; Stato di agitazione al Cup dell’Asl TSE: “I dipendenti non sono Babbi Natale, non possono regalare ore di lavoro”.

La cooperativa Formula Servizi. Nel 2025 un fatturato di 122 milioni. Lavoratori, al 90% stipendi più alti - "Il 2026 ci vedrà impegnati a mettere in atto il piano strategico triennale ‘Responsabilità collettiva, sviluppo sostenibile, futuro condiviso’ per rilanciare e consolidare il nostro posizionamento ... ilrestodelcarlino.it