La cooperativa Formula Servizi Nel 2025 un fatturato di 122 milioni Lavoratori al 90% stipendi più alti
"Il 2026 ci vedrà impegnati a mettere in atto il piano strategico triennale ‘Responsabilità collettiva, sviluppo sostenibile, futuro condiviso’ per rilanciare e consolidare il nostro posizionamento come leader nel mercato dei servizi e delle costruzioni. Il piano intende essere una dichiarazione d’impegno per un futuro più solido, responsabile e sostenibile". Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi, riassume così lo scenario della cooperativa, che vanta un fatturato complessivo di oltre 122 milioni di euro e 3.248 occupati, di cui 1.000 anche soci. Nel 2025 la cooperativa ha festeggiato il 50° anniversario della propria fondazione e conta 1300 dipendenti in Emilia-Romagna, di cui 900 nella provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Meno tasse al ceto medio e stipendi più alti. Si può fare? Cosa c'è nel piano del governo
Leggi anche: 2WATCH cresce del 60% nel 2025 e punta ai 6 milioni di fatturato nel 2026
Generazioni Romagna, giovani cooperatori a confronto con il presidente di Legacoop nazionale; Sanità, i lavoratori del Cup (servizio in appalto a una cooperativa) protestano: Basta regalare le ore di lavoro in più; I giovani di Generazioni Romagna incontrano il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini; Stato di agitazione al Cup dell’Asl TSE: “I dipendenti non sono Babbi Natale, non possono regalare ore di lavoro”.
La cooperativa Formula Servizi. Nel 2025 un fatturato di 122 milioni. Lavoratori, al 90% stipendi più alti - "Il 2026 ci vedrà impegnati a mettere in atto il piano strategico triennale ‘Responsabilità collettiva, sviluppo sostenibile, futuro condiviso’ per rilanciare e consolidare il nostro posizionamento ... ilrestodelcarlino.it
Sanità, i lavoratori del Cup (servizio in appalto a una cooperativa) protestano: "Basta regalare le ore di lavoro in più" - ” E' la domanda alla base dello stato di agitazione dei lavoratori del servizio di prenotazione delle prestazioni dell ... corrierediarezzo.it
Formula Servizi presenta il suo primo bilancio sociale - Formula Servizi, cooperativa di Forlì nata nel 1975 come Pulix Coop, attiva nel campo delle pulizie, della ristorazione, della vigilanza e del trasporto alunni (oltre 1330 gli occupati dalla Romagna ... vita.it
Legacoop Romagna. . Il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, ha incontrato i giovani cooperatori di Generazioni Romagna, riuniti a Forlì nella sede della cooperativa Formula Servizi. Erano presenti una trentina di under 40 provenienti da imp - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.