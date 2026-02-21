Fuggono in moto a velocità e rischiano di travolgere un pedone alla Pescheria arrestato 27enne

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dopo aver evitato un controllo della polizia e aver messo in atto una fuga in moto. I due motociclisti sono sfrecciati in una zona molto frequentata vicino alla Pescheria, sbandando tra i passanti. Durante la corsa, hanno rischiato di investire un pedone che stava attraversando la strada. La polizia ha intercettato e fermato i fuggitivi in un momento di grande tensione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti.

I due fuggitivi, entrambi senza casco protettivo, sono stati definitivamente bloccati in via Carlo Forlanini per poi essere sottoposti a controllo. Il 27enne era ubriaco e senza patente Non si sono fermati all’alt intimato dagli agenti della polizia e hanno dato via ad una fuga in moto, a tutta velocità, in una zona particolarmente affollata, rischiando di travolgere alcuni pedoni. Ad inseguirli sono stati i poliziotti della squadra volanti della questura di Catania, impegnati in un’attività di controllo del territorio nei pressi di piazza Alcalà. Senza mai perderli di vista, gli agenti li hanno tallonati per alcuni chilometri, attuando delle manovre di sicurezza per scongiurare rischi e ulteriori pericoli per l’incolumità dei diversi utenti della strada.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

