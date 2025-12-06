Roma suv investe pedone all’Eur | morto 27enne

(Adnkronos) – Un pedone di 27 anni è morto investito ieri sera da una Porsche Cayenne guidata da un ragazzo di 28 anni in zona Eur a Roma. L'incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia, in prossimità del civico 540, e sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale .

