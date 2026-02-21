Franco Califano tra Volvo e Bmw nel viaggio di Nun ve trattengo

Franco Califano ha ispirato un documentario che mostra il suo viaggio tra le strade di Roma. La produzione si concentra su una notte, durante la quale il cantautore si sposta tra una Bmw Serie 8 e una Volvo 940. La scelta dei veicoli rivela il suo stile di vita e la passione per le auto d’epoca. Il filmato, disponibile su TV e streaming, cattura l’atmosfera della città e il legame tra Califano e la sua Roma.

Franco Califano raccontato per le vie della sua amata Roma, a poco più di dieci anni dalla sua scomparsa. Franco Califano - Nun ve trattengo, in prima visione il 21 febbraio su Sky Documentaries alle 21.15 e in streaming su Now, è un viaggio intimo che prende il via dagli studi di Radio Radicale, dove uno speaker conduce una trasmissione dedicata al poeta maledetto. È il viaggio di una notte anche esterno, con il caronte Lele Vannoli, a bordo di un'auto storica, una Volvo 940. E anche le auto sono in parte protagoniste di questo racconto che attraversa una città quasi onirica e colma di luoghi iconici della vita del cantautore.