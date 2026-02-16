Franco Califano – Nun ve trattengo il documentario arriva su Sky

Il documentario Franco Califano – Nun ve trattengo sarà trasmesso su Sky e Now, ecco quando. Arriva Franco Califano – Nun ve trattengo, un viaggio e un tributo che si svolgono nell’arco di una sola notte, per rievocare la figura di Franco Califano attraverso una trasmissione radiofonica e le testimonianze di chi ha condiviso con lui un tratto di strada. Un racconto intimo e suggestivo che intreccia memoria, musica e parole, restituendo l’anima di un artista senza tempo. Il documentario sarà in prima visione il 21 Febbraio su Sky Documentaries alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

La programmazione di Sky e NOW dal 15 al 21 febbraio 2026 presenta diverse novità, tra cui il ritorno di NCIS New Orleans e nuovi episodi di Dracula.

