Francesca Lollobrigida mette in guardia: “Abbiamo due impianti e pochi atleti, l’attenzione finirà” È un messaggio chiaro, mentre lei si prepara a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi. La pronipote di Gina, vincitrice della medaglia d’oro nei 3000 metri del pattinaggio velocità con record olimpico, non nasconde le difficoltà del settore. «Se non investiamo di più, rischiamo di perdere questa occasione», dice, consapevole che il suo successo potrebbe essere anche un richiamo di attenzione per il movimento.

Francesca Lollobrigida, pronipote dell’attrice Gina scomparsa nel 2023, ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri del pattinaggio velocità, con record olimpico (3’54”28). E’ l’unico oro italiano finora alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’intervista al Corriere della Sera. Fino alla vigilia dei Giochi era stata una stagione orribile. “Meglio così. Da grande favorita non l’avrei vissuta in modo così sereno. Sono entrata in pista cantando “Volare”, ridevo. Non ho voluto guardare i tempi delle altre, salutavo i parenti in tribuna: avevo solo voglia di divertirmi”. Questo oro la cambierà? “Questo oro cambia me, non la mia vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Francesca Lollobrigida: “Abbiamo due impianti e pochi atleti, l’attenzione finirà. Con l’Olimpiade, mando un messaggio”

