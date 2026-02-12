Francesca Lollobrigida entra a far parte di un club molto ristretto. È tra i pochi italiani a aver vinto due medaglie d’oro nella stessa Olimpiade Invernale. Solo cinque atleti italiani sono riusciti in questa impresa, che richiede di essere un atleta molto forte e di avere una certa costanza.

Soltanto cinque italiani sono riusciti a conquistare due medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali, a dimostrazione di quanto sia difficile firmare un’impresa del genere: occorre praticare uno sport che ti metta a disposizione più gara e serve essere dei fenomeni vincenti seriali. Oggi il club esclusivo si è allargato per merito di Francesca Lollobrigida, che ha trionfato sui 5000 metri dopo la stoccata firmata sui 3000 metri e ha così firmato la doppietta dorata ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il primo a riuscire nell’impresa fu Eugenio Monti, che dominò sul budello di Grenoble nel 1968: il Rosso Volante guidò magistralmente il bob a 2 supportato dal frenatore Luciano De Paolis e poi fece festa anche nel “quattro”, affiancato da De Paolis, Roberto Zandonella e Mario Armano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida entra in un club esclusivo: i pochi italiani ad aver vinto 2 ori nella stessa Olimpiade Invernale

