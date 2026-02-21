Frana sulla Cassia sud intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l' area
Una frana sulla Cassia sud ha provocato l’intervento urgente dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata. Il movimento di terra ha scaricato fango e detriti sulla strada, all’altezza della chiesa delle Farine, bloccando temporaneamente il traffico. I pompieri hanno lavorato senza sosta per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità. La strada è stata chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.
Il maltempo continua a far sentire i suoi effetti sulla viabilità viterbese, la situazione rimane monitorata dalle autorità competenti per garantire la piena incolumità dei conducenti Fango e detriti sulla Cassia sud all'altezza della chiesa delle Farine e intervento immediato dei vigili del fuoco. Le squadre hanno lavorato intorno alle 8 di oggi 21 febbraio per mettere in sicurezza l'area ed evitare rischi per gli automobilisti in transito. Durante le operazioni, la circolazione ha subito pesanti rallentamenti a causa dell'istituzione di un senso unico alternato che ha regolato il flusso veicolare.
