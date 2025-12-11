Auto avvolta dalle fiamme nell' area di servizio sulla Statale l' intervento dei vigili del fuoco

Nella prima mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima per domare un incendio che ha coinvolto un'auto nell'area di servizio sulla Strada Statale 16. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dell'area e delle persone presenti.

FALCONARA MARITTIMA – Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 5 di questa mattina in un’area di servizio della Strada Statale 16. La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme che avevano avvolto una Fiat Panda: stando a una prima ricostruzione, il conducente – fortunatamente illeso –. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Auto in fiamme a Casamicciola Terme: Momenti di tensione e paura questa mattina a Casamicciola Terme, in via Tommaso Morgera, dove una utilitaria Y è stata improvvisamente avvolta dalle f...#CRONACA #PRIMOPIANO#CRONACA #PRIMO PIANO - facebook.com Vai su Facebook

Boato nella notte a Rimini: un incendio distrugge due auto - Le fiamme nel giro di pochi minuti hanno avvolto due auto parcheggiate lungo la strada in vicolo Gioia: sul posto la Scientifica. Secondo msn.com

Incendio in centro storico a Rimini: due auto avvolte dalle fiamme - Attimi di paura nella serata di ieri, martedì 9 dicembre, in centro storico a Rimini. Da chiamamicitta.it