Frana sulla carreggiata chiusa la strada del Pantano nei pressi di Mantignana

Da perugiatoday.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana ha bloccato la strada del Pantano vicino a Mantignana, creando disagi agli automobilisti. La frana ha causato il crollo di alcune rocce sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza. Attualmente, il tratto tra il chilometro 8,600 e lo svincolo di Mantignana è chiuso al traffico. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada resterà interdetta fino a quando non saranno completate le operazioni di messa in sicurezza.

A causa di una frana che ha interessato la carreggiata, è al momento chiuso un tratto della strada statale 728 “Di Pantano”, al chilometro 8,600 e in direzione dello svincolo di Mantignana, in località Perugia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la ditta di pronto intervento per la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

