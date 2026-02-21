Frana sulla carreggiata chiusa la strada del Pantano nei pressi di Mantignana

Una frana ha bloccato la strada del Pantano vicino a Mantignana, creando disagi agli automobilisti. La frana ha causato il crollo di alcune rocce sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento delle squadre di emergenza. Attualmente, il tratto tra il chilometro 8,600 e lo svincolo di Mantignana è chiuso al traffico. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada resterà interdetta fino a quando non saranno completate le operazioni di messa in sicurezza.

A causa di una frana che ha interessato la carreggiata, è al momento chiuso un tratto della strada statale 728 “Di Pantano”, al chilometro 8,600 e in direzione dello svincolo di Mantignana, in località Perugia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la ditta di pronto intervento per la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Voragine sulla carreggiata: strada chiusa al trafficoUna voragine si è aperta in strada a Mezzolara di Budrio, bloccando il traffico. Frana sulla Provinciale 88: emergenza rinnovata e strada chiusa del tuttoUna frana sulla Provinciale 88 ha provocato la chiusura totale della strada, con un avanzamento di circa due metri. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frana sulla Pontebbana a Resiutta, strada riaperta a doppio senso di marcia; Massi incombono sulla carreggiata, chiuso un tratto di Statale 113; Frana su via Romualdo Montagna, strada chiusa: isolati i collegamenti con Cosenza - VIDEO; Frana sulla Statale 113, chiuso il tratto all’altezza di Messina. Frana su via Romualdo Montagna, strada chiusa: isolati i collegamenti con Cosenza – VIDEOChiusa l’arteria che collega Dipignano, Mendicino, Carolei e Domanico al capoluogo. Smottamento e infiltrazioni d’acqua hanno reso impraticabile il tratto, con pesanti ripercussioni sulla viabilità ... corrieredellacalabria.it Messina: frana a Piraino, traffico bloccato lungo la statale 113Sulla SS113 Settentrionale Sicula è chiusa la carreggiata al km 92,280 a Piraino (Messina), in direzione di Trapani, a causa della rottura di una rete paramassi che ha provocato una frana. Deviazion ... strettoweb.com Avviati gli interventi di messa in sicurezza della frana, causata dalle piogge, che ha danneggiato parte della carreggiata della strada comunale che conduce alla località di Conna - facebook.com facebook Frana a Resiutta sulla SS13: detriti sulla carreggiata verso nord, nessun ferito né veicoli coinvolti. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com