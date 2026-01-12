Frana sulla Provinciale 88 | emergenza rinnovata e strada chiusa del tutto

Una frana sulla Provinciale 88 ha provocato la chiusura totale della strada, con un avanzamento di circa due metri. Questa emergenza richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità. Restano in corso le operazioni di valutazione e messa in sicurezza del sito, a tutela degli utenti e dell’ambiente circostante.

La frana lungo la provinciale 88 — una di quelle emergenze che si tende a rimuovere finché non torna a farsi sentire con forza — ha guadagnato altri due metri. Non si tratta di un semplice assestamento del terreno, ma dell'ennesimo segnale di un'infrastruttura lasciata senza cure.

Frana sulla Strada Provinciale 88 a Contrada (Av), lunedì vertice in Prefettura . L’emergenza sarà al centro di un vertice convocato dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per le 12.30, con l’obiettivo di individuare soluzioni nel breve e lungo periodo. - facebook.com facebook

