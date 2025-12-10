Formazioni ufficiali Juve Pafos | le scelte dei due allenatori per il match in programma questa sera all’Allianz Stadium

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Pafos per il match di questa sera all’Allianz Stadium, valido per la Champions League. Il tecnico bianconero opta per alcune novità, inserendo Miretti e Zhegrova tra i titolari. Di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida che si preannuncia importante nel girone.

Formazioni ufficiali Juve Pafos, ecco l’undici titolare per la Champions: il tecnico cambia, dentro Miretti e Zhegrova dal primo minuto. L’attesa è finita, i dubbi sono stati sciolti e le distinte sono state consegnate.  Luciano Spalletti ha fatto le sue scelte per la sfida cruciale di Champions League contro il Pafos, in programma questa sera allAllianz Stadium. Dopo i rumors della vigilia e le indicazioni arrivate dalla rifinitura, l’allenatore bianconero conferma l’intenzione di affidarsi alla qualità tecnica per scardinare la difesa cipriota e blindare la qualificazione. Il modulo prescelto è il  3-4-2-1, ma con interpreti che raccontano di una  Juve  a trazione anteriore e pronta a gestire il possesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

