Formazioni ufficiali Juve Pafos | le scelte dei due allenatori per il match in programma questa sera all’Allianz Stadium
Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Pafos per il match di questa sera all’Allianz Stadium, valido per la Champions League. Il tecnico bianconero opta per alcune novità, inserendo Miretti e Zhegrova tra i titolari. Di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida che si preannuncia importante nel girone.
Formazioni ufficiali Juve Pafos, ecco l’undici titolare per la Champions: il tecnico cambia, dentro Miretti e Zhegrova dal primo minuto. L’attesa è finita, i dubbi sono stati sciolti e le distinte sono state consegnate. Luciano Spalletti ha fatto le sue scelte per la sfida cruciale di Champions League contro il Pafos, in programma questa sera all’Allianz Stadium. Dopo i rumors della vigilia e le indicazioni arrivate dalla rifinitura, l’allenatore bianconero conferma l’intenzione di affidarsi alla qualità tecnica per scardinare la difesa cipriota e blindare la qualificazione. Il modulo prescelto è il 3-4-2-1, ma con interpreti che raccontano di una Juve a trazione anteriore e pronta a gestire il possesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Come sarà il futuro di Lorenzo Finn? Svelata la data dell’approdo nel World Tour E Pellizzari rinnova - Zazoom Social News
Unione europea a pezzi pure su come sfidare la Cina - Zazoom Social News
Juventus-Pafos, formazioni ufficiali: Spalletti esclude David e sceglie Openda, sorpresa Miretti, c’è Zhegrova - Spalletti preferisce Openda a David, trovano spazio anche Miretti, Zhegrova e Koopmeiners in difesa ... Secondo sport.virgilio.it
Juventus-Pafos, verso le formazioni ufficiali del match - Pafos, match di Champions League in programma stasera alle 21 all'Allianz Stadium. Si legge su tuttojuve.com
#ChampionsLeague, le formazioni ufficiali di #Inter - #Liverpool - #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook
#Atalanta- #Chelsea, le formazioni ufficiali Vai su X
Chi erano le Gemelle Kessler: età, vita, carriera, mariti, patrimonio, testamento, altezza, figli, asta, ... lawebstar.it
Jovanotti, alla scoperta della band dell’Arca di Lorè lopinionista.it
La miglior birra artigianale di Natale? Nasce a Sirone e profuma di biscotti ilgiorno.it
Sanità: interrogazione Pd, Schillaci chiarisca fatti San Raffaele iltempo.it
Fiamma Olimpica a Napoli all’Antivigilia di Natale: disposto stop a veicoli da periferia al centro anteprima24.it
Regalini Di Natale Economici Tuta Donna Donna Completo Tuta 2 Pezzi Completo a Maniche Lunghe Maglia Comode ... justcalcio.com