Probabili formazioni Juve Cagliari | le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabili formazioni Juve Cagliari, il tecnico rilancia i titolarissimi per la sfida di campionato: Di Gregorio in porta, Koopmeiners confermato braccetto. La  Juventus  torna a respirare l’aria della  Serie A  e, dopo la rocambolesca ma vitale vittoria in  Champions League  contro il  Bodo Glimt, si prepara ad affrontare il  Cagliari  allAllianz Stadium.  Luciano Spalletti  ha un obiettivo chiaro: dare continuità ai risultati e accorciare la classifica. Per farlo, il tecnico di  Certaldo  sembra intenzionato a mettere da parte il turnover visto in Norvegia per affidarsi nuovamente ai suoi uomini migliori, schierando una formazione che profuma di titolarità assoluta, pur dovendo fare i conti con la persistente emergenza nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

probabili formazioni juve cagliari le possibili scelte di spalletti per la sfida in programma oggi all8217allianz stadium

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Cagliari: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

Contenuti che potrebbero interessarti

probabili formazioni juve cagliariJuventus-Cagliari: le probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming). Arbitro e classifica Serie A - Nel tardo pomeriggio la Juventus sfiderà il Cagliari, nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Secondo ilmessaggero.it

probabili formazioni juve cagliariJuventus-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di isacane si giocherà oggi, sabato 20 novembre alle ore 18:00 ... Da fanpage.it

probabili formazioni juve cagliariProbabili formazioni Juve Cagliari, Spalletti non cambia modulo: 3-4-2-1 in continuità. Vlahovic titolare con Yildiz e Conceição sulla trequarti - Vlahovic titolare con Yildiz e Conceição sulla trequarti La Juventus di Luciano Spalletti scenderà in campo doma ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Juve Cagliari