Probabili formazioni Juve Cagliari | le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

Probabili formazioni Juve Cagliari, il tecnico rilancia i titolarissimi per la sfida di campionato: Di Gregorio in porta, Koopmeiners confermato braccetto. La Juventus torna a respirare l’aria della Serie A e, dopo la rocambolesca ma vitale vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt, si prepara ad affrontare il Cagliari all’ Allianz Stadium. Luciano Spalletti ha un obiettivo chiaro: dare continuità ai risultati e accorciare la classifica. Per farlo, il tecnico di Certaldo sembra intenzionato a mettere da parte il turnover visto in Norvegia per affidarsi nuovamente ai suoi uomini migliori, schierando una formazione che profuma di titolarità assoluta, pur dovendo fare i conti con la persistente emergenza nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Cagliari: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadium

Contenuti che potrebbero interessarti

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Milan- #Lazio Vai su X

Probabili formazioni Juve Cagliari Vlahovic gioca dal 1' minuto? - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Cagliari: le probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming). Arbitro e classifica Serie A - Nel tardo pomeriggio la Juventus sfiderà il Cagliari, nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Secondo ilmessaggero.it

Juventus-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di isacane si giocherà oggi, sabato 20 novembre alle ore 18:00 ... Da fanpage.it

Probabili formazioni Juve Cagliari, Spalletti non cambia modulo: 3-4-2-1 in continuità. Vlahovic titolare con Yildiz e Conceição sulla trequarti - Vlahovic titolare con Yildiz e Conceição sulla trequarti La Juventus di Luciano Spalletti scenderà in campo doma ... Secondo juventusnews24.com