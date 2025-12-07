FOTO Dal ricordo di chi non c’è più al defibrillatore per salvare vite
Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto concreto di solidarietà, nato dal ricordo e trasformato in vita: questa mattina al Parco delle Ac acie è stato ufficialmente installato un nuovo defibrillatore pubblico, donato alla comunità di Atripalda grazie ai proventi dell’evento annuale “ Dedicato a chi non c’è più”, organizzato dall’Officina 83042. L’iniziativa, che da anni rappresenta un momento intenso di memoria condivisa e unione civile, si conferma un esempio di come il sentimento privato del ricordo possa diventare un prezioso contributo per il bene collettivo. Attraverso la partecipazione, la sensibilità e la generosità dei cittadini, ciò che nasce per omaggiare chi non è più con noi diventa un vero e proprio investimento nella vita e nella sicurezza di chi oggi abita e vive il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
