Forbidden Fruit Anticipazioni | Sahika E’ Un’Assassina | Chi Ha Ucciso?

Sahika viene accusata di aver ucciso un suo nemico nel tentativo di difendersi. La sua reazione violenta e improvvisa ha sorpreso gli spettatori e i vicini di casa, che hanno sentito gli scoppi e le urla durante la lite. La scena si è svolta in un appartamento del centro città, lasciando tutti senza parole. Le indagini sulla vicenda sono appena iniziate e le autorità hanno raccolto le prime testimonianze.

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, Sahika si trasforma in un personaggio inquietante e pericoloso. Tra veleni, piani segreti e morti sospette, la tensione sale alle stelle. Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, l'aria si fa pesante e il nome che riecheggia con più insistenza è uno solo: Sahika. La donna non è più soltanto un personaggio ambiguo, ma diventa un autentico fulcro di tensione, sospetti e inquietanti verità. La sua presenza si fa minacciosa e le sue azioni non lasciano più spazio a dubbi: c'è qualcosa di profondamente oscuro nei suoi piani. Una rete di veleno e manipolazioni. Il primo colpo di scena arriva con la scoperta che Sahika ha tracciato le mosse di Ender, intuendo che la donna ha fatto uscire Yildiz dalla vita di Halit sfruttando la complicità di Sevda. «Perché Ender ha accusato Sahika invece di me Forse vuole incastrarmi, o magari non ricorda nulla di quella notte. » Forbidden Fruit torna con il suo ultimo appuntamento settimanale su Canale 5 alle 14. 25, dal lunedì al sabato. Nella puntata di sabato 21 f