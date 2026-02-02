Forbidden Fruit Sahika ha ucciso suo marito e Philip? Spoiler

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, Sahika si fa sempre più protagonista. La sua presenza sulla scena diventa più evidente, ma i risvolti che la coinvolgono sono tutt’altro che positivi. La donna sembra nascondere qualcosa di oscuro, e le sue azioni stanno portando a conseguenze drammatiche. La suspense cresce, e i telespettatori si chiedono cosa abbia combinato davvero.

Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, Sahika diventa sempre più protagonista della trama. I risvolti che la riguardano non sono, però, per nulla positivi. Infatti, la vediamo al centro di misteriosi delitti. Inoltre, tenta anche di uccidere Ender e Yildiz. Ma, andando con ordine, in questi giorni, la Celebi riesce a rintracciare il figlio del defunto marito della sorella di Kaya. Ora Ender ha come obiettivo quello di screditare Sahika agli occhi di Halit, dopo aver compreso che è stata lei a incastrarla. L’incontro con Philip, il figlio del marito di Sahika, porta a delle verità sconcertanti. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Forbidden Fruit, Sahika ha ucciso suo marito e Philip? Spoiler Approfondimenti su Forbidden Fruit Forbidden Fruit Anticipazioni Turche: ?ahika Chi E’ E Cosa Nasconde! Forbidden Fruit Anticipazioni: Halit Sposa Sahika. Yildiz Incinta! La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Forbidden Fruit Argomenti discussi: Forbidden Fruit 2, anticipazioni 24 gennaio: il piano di Sahika; Forbidden Fruit, anticipazioni 28 gennaio: Yildiz ospite di Emir, tensioni tra Ender e Sahika; Forbidden Fruit: anticipazioni mercoledì 28 gennaio! Sahika scopre che Ender è ...; Forbidden fruit, le anticipazioni: Sahika si mette contro Ender. Anticipazioni Forbidden Fruit, 2-7 febbraio 2026: Yildiz è in dolce attesaYildiz scopre di essere incinta, ma Halit ormai ha un’altra vita insieme a Sahika. Scopriamo le anticipazioni Forbidden Fruit con le puntate dal 2 al 7 ... alfemminile.com Forbidden Fruit: anticipazioni lunedì 2 febbraio 2026! Sahika alle strette, ma Ender non ha proveLa puntata di Forbidden Fruit su Canale 5 porterà rivelazioni e tensioni, con nuovi intrighi e alleanze tra i protagonisti della serie turca. serial.everyeye.it «Sono pentita della falsa confessione che ha scaricato le colpe su Yildiz; la vera responsabile è stata Ender». Queste parole di Sevda hanno acceso la miccia nell’ultimo appuntamento di Forbidden Fruit, la soap turca che torna su Canale 5 alle 14. 10. L’addi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.