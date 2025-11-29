?ahika sconvolge gli equilibri di Istanbul con astuzia e fascino: cosa vuole davvero dalla famiglia Argun? Quando la sofisticata?ahika Ekinci mette piede a Istanbul, l’atmosfera si carica subito di tensione. Bella, elegante e carismatica, la donna afferma di essere arrivata per far visita al fratello Kaya. Ma sin dalle prime inquadrature è chiaro che dietro a quel sorriso smagliante si nasconde molto di più. In realtà,?ahika ha un piano ben preciso: entrare nei giri di potere della famiglia Argun e diventare una presenza impossibile da ignorare. Dopo anni trascorsi nella Svizzera italiana e con un matrimonio alle spalle finito tragicamente, la donna cerca di dare una nuova direzione alla sua vita. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit Anticipazioni Turche: ?ahika Chi E’ E Cosa Nasconde!