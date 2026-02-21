Fondazione Marisa Bellisario Iolanda Riolo nominata referente della delegazione Sicilia

Iolanda Riolo assume il ruolo di referente della delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario, dopo aver accettato l’incarico ufficiale. La nomina arriva in un momento in cui l’organizzazione punta a rafforzare i progetti sul territorio, coinvolgendo aziende e istituzioni locali. Riolo guiderà le attività e coordinerà gli eventi dedicati alla promozione delle pari opportunità e dello sviluppo professionale femminile. La sua esperienza sarà determinante per portare avanti questa missione.

L'imprenditrice palermitana nel settore dell'automotive prende il posto che fu di Marcella Cannariato, finita nell'inchiesta per corruzione che riguarda i contributi erogati dall'Ars per finanziare eventi e manifestazioni culturali. La presidente lella Golfo: "Con lei organizzeremo le prossime iniziative dedicate all'occupazione femminili, alla politica e all'economia". Le congratulazioni di Schifani Iolanda Riolo è stata nominata referente della delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario. L'ufficializzazione è arrivata nel corso di un incontro tenutosi oggi a Palermo con la presidente e fondatrice della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, le rappresentanti delle delegazioni provinciali e le associate siciliane.