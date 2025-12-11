Doctora Honoris Causa a Valencia | riconoscimento per Maria Concetta Di Natale presidente della Fondazione Sicilia

Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, ha ricevuto il titolo di Doctora Honoris Causa dall'Universitat de València lo scorso 5 dicembre, riconoscendo il suo contributo nel campo della cultura e della ricerca. Questo prestigioso riconoscimento attesta l'importanza del suo impegno e delle sue iniziative a favore della società e del sapere.

Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, è stata nominata Doctora Honoris Causa dall’Universitat de València lo scorso 5 dicembre. La cerimonia ha avuto luogo al Paraninfo dell'Universitat de València e ha seguito il tradizionale cerimoniale accademico. Il professor. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

